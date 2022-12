Dana Saber sempre più protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella italo-marocchina è riuscita a farsi già un gran numero di nemici tra i coinquilini, e si è resa protagonista di discussioni accesissime con Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Patrizia Rossetti.

A far discutere anche le affermazioni piuttosto pesanti su Milena Miconi: “Cosa sono questi consigli che mi dà? Non ci parlo con lei. Non mi deve parlare, mi ha ferita già. Viene sempre qua a pizzicarmi, lo fa sempre. Mi fa schifo. È cattiva nell’anima, lo ribadisco. È una donna che ama ferire. Nessuno mi ha toccato in profondità come questa donna”. In difesa dell’attrice sono intervenute due ex vippone, Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino, che hanno chiesto a gran voce che venisse “cacciata” dalla Casa più spiata d’Italia.

Dana Saber:"Ho visto un demone sulla mia valigia"

Ieri sera, Dana Saber ha dato nuovamente di matto, minacciando di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Singorini. La gieffina è scappata dalla camera dove stava dormendo perché convinta di aver visto un demone. Queste le sue parole riportata da The Pipol Tv: “Ho visto un demone nero con la faccia da mucca sulla mia valigia”, ha detto l’italo-marocchina. Quando, però, l’ha raccontato ai coinquilini, ovviamente nessuno l’ha presa sul serio, e Luca Onestini ha provata a riportarla alla realtà: “Si chiamano incubi, non esistono queste cose”. Ma Dana era assolutamente convinta del fatto che ci fosse un demone: “L’ho visto! Mi sono messa a pregare, ma non volevo svegliare gli altri. Non era un incubo, ero sveglia, l’ho visto!”, ha ribattuto delirante.

C’è dunque un demone nero con la faccia da mucca che gira indisturbato per la Casa del Grande Fratello Vip?