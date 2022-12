Anche questa edizione di Ballando con le Stelle è giunta al suo epilogo. Nella finale di ieri, venerdì 23 dicembre, a trionfare è stata la coppia composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Ma la diciassettesima edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci è stata caratterizzata da colpi di scena, ritiri, infortuni e un’infinità di polemiche. Non è stato un percorso semplice per la giuria, che la conduttrice ha definito in più di un’occasione “insostituibile”, e in particolare per Selvaggia Lucarelli. Tra i vari fattori che hanno contribuito a rendere tutt’altro che facile il suo percorso, c’è stata senza dubbio la partecipazione del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. Una “questione” che aveva persino richiamato l’attenzione del Codacons che ha parlato di “conflitto d’interessi”.

Selvaggia Lucarelli: "Edizione catastrofica dal punto di vista umano"

“Questa edizione di Ballando con le Stelle la considero catastrofica dal punto di vista umano”, ha detto Selvaggia in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. “L’edizione più difficile, per me, è coincisa con quella più lunga”. E sulla riconferma al tavolo della giuria anche l’anno prossimo, la Lucarelli svela: “So che per loto sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente. Se farò Ballando con le Stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, credo si debba ragionare sull’accaduto”.

Poi ha aggiunto: “Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato ‘questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena’. Però, poi, si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, e non poco. In ogni caso è meglio non lanciarsi in sentenze definitive, perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni, e invece non lo fanno mai”.

La tensione con i giudici

In questa edizione si respirava aria di tensione con gli altri giudici: “Mi sembrano più esasperati loro: io lì in mezzo sono la più tranquilla. Ho sempre avuto rapporti cordiali con tutti, sono loro ad essere cambiati. Qualche frizione c’era stata, com’è normale che sia, e quest’anno ero ben disposta, felice che Lorenzo fosse in gara: invece fin da subito ho notato un muro di livore e di rancore che ha varie origini. L’unico più morbido è stato Ivan Zazzaroni, con il quale c’è un rapporto più sincero. Mi hanno deluso tutti perché non hanno capito quando andavano abbassati i toni. Dopo due settimane di shitstorm contro Biagiarelli, non ho ricevuto una telefonata, sono stati tutti duri e freddi: Lorenzo è stato il mezzo per colpire me”.

Tutte situazioni che inducono Selvaggia Lucarelli a fare una riflessione. Tornerà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle?