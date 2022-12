E’ tempo di gossip e confidenze scottanti nella Casa del Grande Fratello Vip. Mentre sono impegnate nelle prove del ballo a tema natalizio, Oriana Marzoli e Nicola Murgia si sono appartate per parlare sottovoce di un tema rimasto fino ad ora inedito.

Le due vippone sussurrano per non farsi sentire, ma l’argomento della discussione sembrerebbe essere Luca Onestini e il suo presunto interesse per la modella venezuelana. “Penso che a te piaccia Daniele”, dice Nicole mentre si allontanano dagli altri inquilini per non farsi sentire. Le due si spostano da un angolo all’altro del bunker di Cinecittà per cercare un po’ di privacy, e una volta arrivate nella zona piscina parlano con maggiore disinvoltura.

Nicola Murgia svela ad Oriana un dettaglio su Luca Onestini

Nicole Murgia è convinta che Luca Onestini sia interessato ad Oriana, e lo avrebbe dedotto da alcuni suoi comportamenti: “Si vede da lontano un miglio, lo dicono tutti”. La Marzoli pare dubbiosa, ma non si spiega per quale ragione ieri Luca non le ha rivolto la parola: “Mi sono abituata a stare con lui ma adesso non mi parla”, ha detto l’avvenente venezuelana. Nicole ha una sua teoria: Onestini sarebbe molto geloso dell’intesa tra Oriana e Daniele Dal Moro, e vedendoli insieme si sarebbe innervosito: “Lo dicono tutti che a lui piaci”, conclude l’attrice, sicura della sua ipotesi.

Se Nicole avesse ragione, si potrebbe assistere alla nascita del nuovo triangolo amoroso Marzoli-Onestini-Dal Moro. Ma Luca è realmente interessato ad Oriana come sostiene la Murgia? E se sì, come la prenderebbe Nikita Pelizon?