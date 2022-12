Daba Saber è decisamente on fire. La modella italo-marocchina ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip solo da pochi giorni, ma ha già litigato con buona parte dei coinquilini.

“Devo fare la falsa come voi? No, preferisco essere sincera piuttosto che come voi che siete delle bugiarde. Non mi stai simpatica perché fai parte di un gruppo di false e cattive, sporche. Stamani ho beccato Micol che sparlava di me, e poi te Oriana che dici cattiverie in Confessionale”. Queste le parole pronunciata da Dana durante un’accesissima discussione con Oriana Marzoli.

La Saber, inoltre, è finita nella bufera per le sue affermazioni sul premier russo Vladimir Putin: “Lo amo, è il mio preferito! E’ il mio uomo ideale”. Esternazioni che hanno indignato i telespettatori del reality e gli utenti social, i quali stanno chiedendo a gran voce la sua squalifica.

Dana su Milena: "Mi fa schifo. E' cattiva nell'anima"

Pensavate fosse finita qui? Assolutamente no. Nelle ultime ore, Dana Saber si è scagliata anche contro Milena Miconi: “Cosa sono questi consigli che mi dà? Non ci parlo con lei. Non mi deve parlare, mi ha ferita già. Viene sempre qua a pizzicarmi, lo fa sempre. Mi fa schifo. È cattiva nell’anima, lo ribadisco. È una donna che ama ferire. Nessuno mi ha toccato in profondità come questa donna”. Parole decisamente forti che sicuramente verranno approfondite da Alfonso Signorini durante la puntata del prossimo 26 dicembre.

Dana contro tutti? Sembrerebbe proprio di sì.