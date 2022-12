Paola Caruso era sparita dai social da circa un mese, circostanza che ha preoccupato e non poco i suoi follower, i quali iniziavano a chiedersi cosa le fosse accaduto. Nelle ultime ore, l’ex Bonas di Avanti un altro è ricomparsa in una Ig story, nella quale ha raccontato che sta attraversando un momento difficile.

Paola Caruso: "E' successa una disgrazia a mio figlio"

“Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”. La Caruso non ha aggiunto nessun dettaglio sulla natura del problema figlio, e resta tutt’ora impossibile stabilire si si tratti di un incidente o di una questione legata alla salute.

La popolarità di Paola è arrivata con il ruolo di Bonas in Avanti un altro, lo show condotto da Paolo Bonolis. Nel 2016 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, e in seguito era una presenza fissa nei programmi di Barbara D’Urso. Lo scorso marzo, invece, ha partecipato a La Pupa e il Secchione Show.