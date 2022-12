Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sempre più ai ferri corti. La liaison tra i due vipponi è ormai un lontanissimo ricordo, le ultime discussioni hanno innalzato ancora di più il livello dello scontro.

La modella venezuelana ha parlato in più di un’occasione di Belén Rodriguez, facendo intendere che Antonino le avrebbe confidato qualcosa di particolarmente intimo sulla sua ex. “Sì, lui mi ha parlato sotto le coperte e nel cortiletto, si è levato il microfono. Ma devo dirlo? Alfonso è meglio che non lo dico. Mi ha detto con chi è andato una volta a… No meglio per lui che non lo dico”, ha raccontato Oriana durante la puntata dello scorso lunedì.

Dal canto suo, Spinalbese ha replicato alle accuse della Marzoli sfogandosi con Antonella Fiordelisi: “Non soltanto mi ha offeso, mi sta anche bene, ma ha detto delle bugie. Si è inventata tutto. Ha raccontato cose che io non ho mai detto. Io e lei abbiamo parlato sotto le coperte, ma non di quello. Figurati se le vado a raccontare cose della mia ex compagna. Sono stufo, ma ora parlo io, la verità è che lei mi diceva cose che io non ho detto. La verità per adesso non l’ho detta. Per quello che racconta sembra ovviamente che c’ha ragione Oriana. Non è bello quello ce dovrei dire, fidati, che non sono cose belle, roba brutta davvero”.

Antonino gela Oriana: "La denuncio per diffamazione"

Ma nella giornata di ieri si sono aperte nuovamente le ostilità, con l’ex di Belén Rodriguez che è entrato nuovamente a gamba tesa su Oriana Marzoli: “Potrei fare la peggior clip che avete mai visto – ha sbottato Antonino -. Lei adesso si potrebbe svegliare e inventarsi qualsiasi cosa. Ma io questa la devo denunciare per diffamazione per forza. Ragazzi, ma stiamo scherzando davvero?”.

La faida tra i due vipponi potrebbe esplodere da un momento all’altro.