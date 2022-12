Una nuova tempesta è pronta ad abbattersi sulla Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a finire al centro delle polemiche è una nuova concorrente, Dana Saber. La modella italo-marocchina, mentre chiacchierava in giardino con Sarah Altobello e Attilio Romita, si è lasciata andare ad un’uscita decisamente discutibile: “Amo Putin, è il mio preferito! E’ il mio uomo ideale”. I due interlocutori di Dana, resisi immediatamente conto della pericolosità di queste affermazioni, hanno provato a cambiare argomento, ma ai telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, la frase di elogio sul premier russo non è sfuggita. E adesso? Gli autori prenderanno provvedimenti? E’ quello che chiede a gran voce il popolo dei social: su Twitter, infatti, gli utenti invocano la squalifica della vippona.

Lo scorso 13 dicembre, a nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Riccardo Fogli venne squalificato per aver pronunciato una bestemmia. E adesso il web pretende che lo stesso trattamento venga riservato a Dana Saber.

La modella italo-marocchina si è praticamente già inimicata mezza casa, riuscendo a litigare con quasi tutti i suoi coinquilini. Ma non solo. Anche Dayane Mello si è scagliata contro di lei, nonostante le due siano state paparazzate la scorsa estate in atteggiamenti intimi. L’ex gieffina ha pubblicato una Ig story nella quale dice “di aver fatto una grande pulizia sulle amicizie nella sua vita”, lasciando intendere chiaramente che ha interrotto i rapporti con la Saber prima che quest’ultima facesse il suo ingresso nel bunker di Cinecittà. “Ognuno doveva fare il suo percorso di vita e di lavoro, togliersi da bocca il mio nome. Ho fatto anche io il mio percorso con tanti sacrifici, tutti vogliono attaccarsi, per essere uguale devi nascere con l'essenza giusta. Basta, fatti la tua ca**o di vita, lasciatemi in pace”.

Il Grande Fratello Vip estrometterà l’italo-marocchina? E se sì, lo farà stesso oggi? Oppure aspetterà la puntata di lunedì 26 dicembre?