Riccardo Fogli squalificato dal Grande Fratello Vip. Entrato nella Casa da meno di 24 ore, in occasione della puntata di ieri, lunedì 12 dicembre, il cantante è già stato costretto a dire addio al reality show condotto da Alfonso Signori.

L’ormai ex vippone ha infatti pronunciato questa mattina una bestemmia ("Orca M*donna!") mentre chiacchierava in cucina con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Il video incriminato ha fatto immediatamente il giro dei social, con gli utenti che chiedevano a gran voce la squalifica di Fogli che ha di fatto violato il regolamento del programma. La produzione, pertanto, ha deciso di assumere un provvedimento istantaneo senza aspettare la prossima puntata prevista per sabato 17 dicembre.

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip

“Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”. Questo il comunicato diffuso tramite i canali social del Grande Fratello Vip, con il quale è stata annunciata la squalifica di Riccardo Fogli.