Le nuovissime palazzine che stanno sorgendo nella zona sud-ovest di Milano City Life sono pronte ad accogliere Fedez e Chiara Ferragni, che a breve si trasferiranno nella nuova dimora. Si tratta di una proprietà nuova di zecca e ancora in fase di costruzione, e sarà un superattico con portineria, palestra e piscina condominiale in stile grattacieli di Manhattan.

Ferragnez, ecco quanto cosa la nuova dimora di City Life

Per ciò che riguarda i prezzi, stando a quanto riportato da Milano Notizie le residenze Libeskind si aggirano intorno ai 10 mila euro a metro quadro. Gli appartamenti vanno da un prezzo complessivo di circa 840 mila euro agli attici più lussuosi (come quello dei Ferragnez) da circa 4 milioni di euro.

Insomma, i nuovissimi appartamenti non sono a buon mercato. Fedez e Chiara hanno speso una cifra da capogiro per la nuova dimora meneghina, decidendo di non spostarsi dalla zona di City Life dove vivono tutt’ora.

Di recente, l’imprenditrice digitale ha venduto la sua villa di Los Angeles per 2 milioni e 180 mila euro. L’ormai ex dimora californiana di Chiara Ferragni si trova al 1414 di North Spalding Avenue, e dista solo sei minuti d’auto da Hollywood.