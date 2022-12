Brutte notizie per Belén Rodriguez e la piccola Luna Marì. La showgirl argentina e la figlia sono cadute sotto i colpi della cosiddetta influenza “Australiana”, che sta flagellando l’Italia in queste settimane.

Belén Rodriguez: "Ci siamo beccate una brutta influenza"

E’ la stessa Belén ad annunciarlo in una Ig Story: “Ciao a tutti. Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di rimetterci presto”, ha spiegato la showgirl. “Incrociamo le dita per affrontare al meglio la puntata di domani de Le Iene”. Sui social tantissimi messaggi da parte di affetto dei follower, che hanno augurato a Belén e alla piccola Luna Marì una pronta guarigione.

Di recente, la showgirl argentina è tornata al centro del gossip per alcune rivelazioni fatte da Gegia su Antonino Spibalbese, ex di Belén impegnato nella settima edizione del Grande Fratello Vip. “È triste. Dopo Belén è difficile che ti innamori. Secondo me è ancora innamorato di Belén Rodriguez”, ha svelato l’ex vippona.

Ma oggi la Rodriguez ha ritrovato la serenità accanto a Stefano De Martino, padre del suo primo figlio, Santiago. Con la coppia vive anche Luna Marì, la figlia che Belén ha avuto proprio con Spinalbese.