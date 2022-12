Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno genitori della piccola Celine, che verrà alla luce il prossimo maggio. I due ex vipponi, la cui relazione è nata proprio nella Casa del Grande Fratello Vip nella passata edizione del reality show, non vedono l’ora di stringere tra le braccia la bambina.

Se per Sophie Codegoni (che compirà 22 anni il 22 dicembre) si tratta del primo figlio, Alessandro Basciano, invece, è già papà di Nicolò, nato nel 2016 dalla relazione con la sua ex fidanzata Clementina Deriu. I Basciagoni, dopo l’annuncio della gravidanza, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno svelato il sesso del bebè, e hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nella quale hanno raccontato le tantissime emozioni vissute da quando hanno scoperto che la 21enne influencer era incinta.

Sophie risponde alle domande dei follower

Ma per Sophie è fondamentale anche il rapporto con i propri seguaci, e per questa ragione ha risposto su Instagram ad alcune domande dei suoi follower. “Come procede la gravidanza?”, le chiede una fan. “Devo dire che ‘puntina’ è stata davvero un angelo. In cinque mesi non ho mai avuto una nausea o malessere fisico. I primi tre mesi, però, ero super nervosa e permalosa, ora invece sto iniziando a soffrire tanto la macchina e ho un po’ di dolorini fastidiosi nella zona della vescica (secondo me sta puntando i piedini)”.

“Siete solo da ammirare perché alla carriera avete preferito la famiglia e l’amore”, le scrive una follower. “Non è così”, dice Sophie. “Una cosa non esclude l’altra. Diventare mamma per me è un valore aggiunto, e non un limite per la realizzazione dei miei obiettivi. Amo la famiglia, ma allo stesso tempo amo lavorare e continuerò a farlo, anzi spero di fare molto di più”.

Insomma, nella vita di Sophie Codegoni la gravidanza è senza dubbio un momento importantissimo, ma c’è spazio anche per la carriera. Nel 2023, infatti, debutterà nel ruolo di Bonas ad Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis.