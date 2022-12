Tensione alle stelle nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 12 dicembre. Maria De Filippi ha accolto in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza, tornati sul “luogo del delitto” per raccontare il loro amore che adesso prosegue lontano dalle telecamere. Al loro ingresso, Riccardo Guarnieri ha abbandonato lo studio.

Ida e Alessandro raccontano il loro amore

Ida e Alessandro stanno vivendo la loro relazione lontano da Uomini e Donne. “Ci vediamo due o tre giorni alla settimana. Sto benissimo, sono molto contenta e emozionata. Mi dà un senso di leggerezza che mi mancava, è molto presente. Cerchiamo di fare tante cose insieme anche stando lontani. Mi manca, cerco di video chiamarlo, parliamo al telefono”, ha raccontato la dama siciliana.

Dopo aver lasciato il dating show sono volati insieme a Madrid: “È stata una sorpresa, mi sono sentita la sua fidanzata”. “Sei la mia fidanzata” ha risposto Alessandro visibilmente emozionato: “Prima dell'ultima registrazione, la sera eravamo a cena, la guardavo e le dissi che mi sentivo il suo fidanzato. Il giorno dopo siamo usciti insieme dal programma. Io sono sceso per lei e sono andato via con lei. Sono innamorato e la amo”. “Anche io credo di essere innamorata, anche se non gliel'ho detto ancora”, replica Ida Platano, che ha raccontato di aver conosciuto la suocera e la cognata: “È stato emozionante”.

Riccardo Guarnieri lascia lo studio

I due, in seguito, hanno ballato al centro dello studio sulle note di “Brividi” di Mahmood e Blanco. “Volevo invitarvi a restare, ma si è creata una situazione strana. Cosa devo fare?”, chiede Maria De Filippi, riferendosi, evidentemente a Riccardo Guarnieri, che non apprezzava la presenza in studio della coppia. Al termine del ballo, la conduttrice ha chiesto al cavaliere tarantino di rientrare: “Ti scoccia se restano?”, ha detto rivolgendosi a Riccardo, il quale aveva chiesto di uscire per non assistere al blocco della trasmissione dedicato alla sua ex. La sua risposta è stata piuttosto piccata: “Mi dispiace, pensavo di passare inosservato. Io quando decido di staccare non voglio vedere o sentire niente. Non mi interessa sapere nulla. Ognuno ha il suo modo di agire".

Alla fine, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono accomodati in studio, e Maria de Filippi ha detto la sua sulla questione: “Va bene non vedo e non sento, a volte però si superano le cose cercando di mantenere un rapporto civile, non sottolineare troppo le fratture. Il fatto che tu non abbia rapporti con loro accresce la rabbia e il disagio. È un pensiero mio, penso che ti faccia più male tenere una frattura”. "No, questo è il mio modo, preferisco così”, ha replicato Riccardo.

A questo punto è intervenuta Ida Platano: “Non ho mai voluto un rapporto di amicizia, gli voglio bene ma il ‘ciao’ non è mai mancato da parte mia”. Ma era chiaro a tutti che Guarnieri fosse contrariato: “Per favore andiamo avanti” ha concluso, chiedendo di poter parlare del suo percorso a Uomini e Donne.