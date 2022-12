Emergono clamorose anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne del 9 dicembre. Oltre all’addio di Pinuccia, che a quanto pare ha fatto infuriare Maria De Filippi, nello studio del dating show in onda su Canale 5 si è arrivati ad un passo dalla rissa tra Armando Incarnato e il cavaliere Luca, quest’ultimo reo di aver intrapreso una conoscenza con Antonella Pierini, per la quale, il partenopeo, ha confidato di provare dei sentimenti.

Le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda tra dicembre e gennaio saranno caratterizzate da continui colpi di scena e decisioni controverse. Tra queste quella assunta da Maria De Filippi che ha deciso di allontanare (definitivamente?) Pinuccia. La dama di Vigevano ha perso il consenso della conduttrice, mostrando un atteggiamento fin troppo possessivo nei confronti di Alessandro Rausa. Dopo aver simulato un malore in studio, Pinuccia ha peggiorato ulteriormente la sua posizione nel programma, e la De Filippi sembra aver deciso di mandarla via per sempre.

Uomini e Donne, rissa sfiorata tra due cavalieri

Ma le novità non finiscono qui. Le nuove anticipazioni rivelate da Fanpage parlano di un momento di estrema tensione tra Armando Incarnato e il cavaliere Luca. Quest’ultimo ha intrapreso una conoscenza con Alessandra Pierini, ex tronista di Uomini e Donne tornata in studio nel parterre femminile del trono over, che era stata notata anche da Incarnato. Se in un primo momento il cavaliere napoletano sembrava intenzionato ad archiviare la conoscenza con Antonella, vedere la dama con Luca ha risvegliato in lui sentimenti sopiti, che l’hanno a commentare in maniera negativa la conoscenza tra i due.

Luca, che si è risentito, non ha indietreggiato, e si è arrivati a sfiorare la rissa dopo un racconto show di Incarnato, il quale è stato immediatamente interrotto e smascherato da Maria De Filippi. Nonostante questo, Armando ha comunque proseguito per la sua strada, rivelando di essere ancora molto preso da Antonella, l’unica che l’abbia realmente interessato.

Si preannuncia, dunque, un nuovo triangolo amoroso?