L’appuntamento di lunedì 12 dicembre di Uomini e Donne si preannuncia scoppiettante. Sotto i riflettori, in primis, il ritorno in studio di Ida Platano, la quale tornerà sul “luogo del delitto” dopo aver lasciato il dating show di Canale 5 insieme ad Alessandro Vicinanza. Il ritorno della dama sicula accenderà nuovamente le polemiche con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Ida Platano ritorna a Uomini e Donne

A distanza di poche settimane dalla scelta che l’ha portata ad uscire di scena da Uomini e Donne, Ida tornerà in studio. Al riguardo, la conferma è arrivata anche dalla stessa dama, che sui social ha condiviso il messaggio di uno suo follower che non vedeva l’ora che arrivasse il 12 dicembre per vedere la Platano nuovamente sugli schermi televisivi.

Riccardo Guarnieri, messaggi a Ida dopo la scelta

L’approdo nel dating show condotto da Maria De Filippi sarà l’occasione per replicare alle accuse dei detrattori che non credevano nella storia d’amore con Alessandro Vicinanza (tra questi anche Tina Cipollari e Roberta Di Padua), e ci sarà spazio per l’attesissimo confronto con Riccardo Guarnieri. Ida rivelerà di aver risentito il cavaliere tarantino dopo la registrazione della scelta. A quanto pare, il suo ex le ha inviato dei messaggi per provare a rientrare nella sua vita. Ma la reazione di Ida Platano non è stata assolutamente delle migliori. La dama siciliana, infatti, si è ormai gettata alle spalle la relazione con Riccardo, e come ha raccontato anche a Silvia Toffanin nel suo futuro c’è solo Alessandro.

Riccardo Guarnieri furioso con Ida e Alessandro

Dopo essere stato messo alle strette dalla sua ex, Guarnieri reagirà malissimo e si scaglierà come una furia nei confronti di Ida e Alessandro, accusandoli di essere stati poco onesti nei suoi confronti.

Insomma, la nuova settimana di Uomini e Donne si aprirà, di fatto, all’insegna delle discussioni e delle polemiche. Preparate i pop corn, ne vedremo delle belle.