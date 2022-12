Arisa incendia ancora una volta il web. La cantante fa impazzire per l’ennesima volta i social, condividendo sul suo account Instagram alcuni scatti che sono passati tutt’altro che inosservato.

La prof di Amici si mostra in versione casalinga sexy, protagonista di uno shooting fotografico in cui indossa lingerie e autoreggenti. L’artista lucana ha lasciato tutti senza fiato, ottenendo il gradimento dei suoi tantissimi follower.

Arisa, il messaggio criptico in dialetto partenopeo

Agli scatti, Arisa ha aggiunto un commento (o si tratta di un messaggio rivolto a qualcuno in particolare?) rigorosamente in dialetto partenopeo: “P’ t’ fa’ s’ntí l’addor e chist ammor”, ovvero “Per farti sentire l’odore di questo amore”, ha scritto la cantante a corredo delle foto. Ovviamente, questa frase ha suscitato la curiosità dei fan, che si sono chiesti a cosa si riferisse esattamente la 40enne nata a Genova ma cresciuta in Basilicata.

Arisa sembra trovarsi in un film in bianco e nero degli anni ’50, quasi a simboleggiare che lei è una donna d’altri tempi. Ciò che ha attirato lo sguardo dei follower è la sua indiscutibile sensualità: giarrettiera, guanti in pizzo e tacchi a spillo, insomma una vera e propria icona sexy. Nell’ultimo scatto, poi, la cantante ha lasciato una dedica a tutti i suoi follower: “Con tutto il mio cuore, Rosalba”.