Ginevra Lamborghini sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di lunedì 12 dicembre. Purtroppo per lei, almeno per il momento, l’ingresso nel bunker di Cinecittà è rimandato.

L’intento di Alfonso Signorini è quello di alimentare il flirt tra l’ereditiera e Antonino Spinalbese. L’ex di Belén Rodriguenz, infatti, ha ammesso di nutrire un forte interesse nei confronti della sorella di Elettra. Ginevra sarebbe dovuta approdare nuovamente nella Casa più spiata d’Italia non come concorrente, ma come ospite per circa una settimana. La Lamborghini era stata squalificata ad ottobre per le frasi terribile pronunciate nei confronti di Marco Bellavia, con il quale si è scusato a più riprese ottenendo il perdono dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Il disappunto di Marco Bellavia

Il nuovo ingresso di Ginevra nella Casa, seppur per un tempo limitato, ha sollevato un enorme vespaio di polemiche. Lo stesso Bellavia, una volta appresa la notizia, ha espresso tutto il suo disappunto al riguardo: “Ginevra dopo la squalifica rientra nella Casa venendo premiata?”, scrive l’ex conduttore di Bim Bum Bam in un tweet. “Mancanza di rispetto dei confronti di tanti. Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso. Allibito e incredulo, vedremo il da farsi”.

Ginevra Lamborghini, salta l'ingresso nella Casa

Ma adesso l'ingresso dell'eriditiera è stato posticipato a data da destinarsi. Il motivo? L’ex vippona ha contratto il Covid, ed è stato lo stesso Alfonso Signorini a svelarlo: “Ginevra ci sta guardando direttamente dall’albergo dove sta facendo la sua quarantena. Questo perché sarà mandata dal Grande Fratello a passare un po’ di giorni, più o meno una settimana, dentro la Casa. Ma quello che sta facendo è una quarantena vera perché Ginevra si è presa il Covid. Poveraccia!”.