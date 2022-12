Mancano circa tre mesi alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha svelato i dettagli sul parto, che avverrà in una prestigiosa struttura svizzera, la Clinica Sant’Anna, situata a Sorengo. Denominata “la clinica dei vip” (Barbara Berlusconi l’ha scelta per far nascere i suoi cinque figli), la struttura è un’eccellenza assoluta nel campo, e si trova su una collina che si affaccia sul Lago di Lugano. Proprio qui è nata la stessa Aurora, ma anche mamma Michelle Hunziker. Una sorta di tradizione di famiglia che si sta consolidando di generazione in generazione.

Proprio in vista del lieto evento, Aurora Ramazzotti si è recata alla Clinica Sant’Anna in compagnia di sua mamma, del suo compagno Goffredo Cerza e delle sorelline Sole e Celeste. Il settimanale Chi li ha fotografati tutti insieme sorridenti a testimonianza dell’atmosfera serena che si respira in famiglia in questo periodo, al netto del nuovo allontanamento tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. La coppia, infatti, si sarebbe ancora una volta lasciata dopo aver provato nuovamente a tornare insieme.