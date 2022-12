Emma Marrone e Irama nuovi giudici al serale di Amici 22?

Pausa natalizia anche per Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 si fermerà dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, e da lì i professori cominceranno a “testare” i loro allievi ballerini e cantanti in vista del serale. Da gennaio a febbraio, infatti, i ragazzi di Amici 22 riceveranno progressivamente le loro maglie per il serale che comincerà a marzo 2023, e che si preannuncia con un format rivoluzionato rispetto alle ultime edizioni.

La prima puntata del serale di Amici 22 andrà in onda sabato 11 marzo 2023, oppure più probabilmente, sabato 18 marzo, e durerà fino al secondo sabato di maggio, quando presumibilmente andrà in onda la finalissima con incoronazione del vincitore.

Maria De Filippi, tuttavia, ha deciso di modificare il format del serale e partirà dai giudici.

Tre nuovi giudici per il serale di Amici

Dopo due edizioni, infatti, la conduttrice di Amici manderà “in pensione” Stash dei The Kolors, il Principe Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, che tra l’altro dovrebbe essere impegnato in un programma di Rai 2. Al loro posto potrebbe tornare Emma Marrone assieme ad altri ex allievi – ballerini e cantanti – che hanno avuto grande successo, come per esempio Anbeta Toromani, Annalisa e Irama.

Anche le squadre potrebbero essere non più tre, bensì due, così da permettere ai ragazzi di esibirsi di più, e alle squadre di avere la medesima visibilità e le medesime occasioni di confrontarsi.

Intanto però all’interno del talent i problemi non mancano mai.

Nell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi protagonista ancora una volta è stato Mattia Zenzola. Anche questa volta, il ballerino è stato rimproverato in maniera molto severa non solo dal suo maestro, Raimondo Todaro, ma anche dal ballerino Umberto Gaudino, che spesso lavora con lui in sala e si è lamentato della sua mancanza di professionalità e del mancato rispetto di regole basilari che gli vengono ribadite ogni settimana.