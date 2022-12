Giulia De Lellis torna in tv. L’influencer è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, e si è raccontata senza filtri, rispondendo anche alle domande sui suoi ex fidanzati. “Delle mie relazioni passate resta un ricordo meraviglioso. Non rinnego nulla. Le mie storie mi hanno reso quella che sono oggi”.

La rivelazione su Andrea Damante

Andrea Damante e Andrea Iannone (quest’ultimo ha una nuova relazione con Elodie) sono i suoi ultimi due ex famosi: “Ho dei rapporti meravigliosi con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita – ha raccontato Giulia -. Con alcuni ci ho messo un po', con altri è stato più semplice”. Tutto passato dunque, compresi i tradimenti del dj veneto descritti nei minimi dettagli in un libro: “C'è stato un periodo in cui non riuscivo a leggerlo. Oggi lo guardo con il sorriso. Oggi ho un ricordo meraviglioso di quel periodo, anche se ho sofferto”.

L'amore con Carlo Beretta

Di grande importanza per archiviare le delusioni amorose è stato l’incontro della De Lellis con Carlo Beretta, con cui è fidanzata da poco più di due anni. “L'amore è stata una medicina incredibile. Un amore sano. Mi ha portato un senso di completezza, è stata la ciliegina sulla torta. Carlo è una persona preziosa, dai valori autentici, è molto attento e presente. Ci supportiamo tantissimo. Lui crede molto in me e questo mi dà carica e grinta. Sembriamo il giorno e la notte, soprattutto per chi ci vede per la prima volta insieme, ma quando siamo solo io e lui, dentro una stanza, quando parliamo, siamo identici. Ci prendiamo su tutto”. Ma sui progetti amorosi a lungo termine, Giulia non si sbilancia: “Con lui sogno di passarci tanto tempo. Ho paura delle frasi impegnative, ma immagino cose meravigliose che possono accadere nel futuro”.