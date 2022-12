L’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Matteo Ranieri, beccato con ex de Il Collegio.

L'ex tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri si è mostrato sui social assieme a una ragazza molto bella e famosa, sia sui social che in tv. A quanto pare il ragazzo ha trovato finalmente l’amore, o almeno così sembra. Sui suoi profili social, Instagram e Tik-Tok, Matteo compare per la prima volta assieme a una ragazza con la quale ha molta confidenza. Si tratta di un volto abbastanza noto sia della televisione che dei social. Stiamo parlando di Asia Busciantella, bellissima bionda 19enne che ha partecipato al Collegio 4.

Una gita fuori porta a Milano di Matteo e Asia

Oltre a pubblicare un Tik Tok, insieme e diversi scatti tra le Instagram Story dei rispettivi profili, Matteo Ranieri e Asia Busciantella hanno anche trascorso una giornata insieme nella splendida cornice natalizia di Milano. Nessuno dei due è del capoluogo lombardo, dunque a quanto pare la coppia si è concessa una romantica gita prenatalizia fuori. Alle domande fioccate sui suoi profili, tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di non rispondere. E questo non deve meravigliare visto che, a dispetto delle sue avventure televisive, Matteo Ranieri è sempre stato un ragazzo molto riservato, e la partecipazione a Uomini e Donne, prima come tronista e poi come corteggiatore, non l’ha cambiato affatto.

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni a Uomini e Donne

Come accennato, la prima apparizione televisiva ed esordio per il giovane avviene nel 2020 quando partecipa come corteggiatore della tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Una breve ma intensa storia tra i due che però non finisce molto bene, in quanto sui social la bella Sophie comunica ai suoi followers l’enorme distanza caratteriale e la profonda divergenza che li divide. Matteo l’avrebbe definita pesante e molto giudicante. Dopo tale esperienza da corteggiatore, Matteo diventa poi tronista e in quella occasione sceglie Valeria. Anche questa una breve storia d’amore.