Stefano De Martino e Belen Rodriguez ospiti a C’è Posta per Te di Maria De Filippi.

La nuova edizione del talk show di Maria De Filippi, in onda il sabato sera su Canale 5, partirà il 14 gennaio 2023.

La prima puntata, dunque, non inizierà sabato 7 gennaio 2023 come si ipotizzava, ovvero il giorno dopo l’Epifania, bensì il sabato successivo, in concomitanza dell’inizio su Rai 1 del diretto concorrente del programma, ovvero “Il cantante Mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Tenendo conto che Tu si que vales, sempre di Maria De Filippi, ha battuto la concorrenza Rai di Ballando con le Stelle praticamente ogni sabato, C’è Posta per Te farà lo stesso con il Cantante Mascherato?

Tra gli ospiti di C'è Posta per Te anche l'attore turco Can Yaman

Di certo questa è l’intenzione di Mediaset e di Maria De Filippi, che come ospiti speciali anche quest’anno avrebbe scelto alcuni suoi “fedelissimi”. Si partirà con l’attore turco Can Yaman, che sicuramente farà schizzare in alto l’audience. Poi sarà il momento della coppia Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due saranno insieme da Maria De Filippi. Stando ai rumors anche Sabrina Ferilli, assieme ad alcuni calciatori di Serie A, i cui nomi sono ancora top secret, prenderanno parte allo show.

La presenza di Stefano e Belen assieme ha già entusiasmato le fan del programma. Tra Maria De Filippi e Stefano De Martino c’è una sana amicizia. In una lunga intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni in edicola in questi giorni, Stefano De Martino ha parlato della sua carriera e del programma che l’ha lanciato, Amici. Ed è stata proprio Maria De Filippi la prima a credere in lui e nel suo talento. Nell’intervista, il marito di Belen Rodriguez ha rivelato che il consiglio più importante per la sua vita e la sua carriera gliel’ha dato proprio Maria. “Sii te stesso”, gli disse la De Filippi a inizio carriera.

Dopo anni, c’è ancora un bellissimo rapporto tra Maria e Stefano.