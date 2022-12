Antonino Spinalbese è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Prima lo pseudo-flirt con Ginevra Lamborghini (che potrebbe riesplodere con il nuovo ingresso dell’ereditiera nella Casa), poi la liaison con Oriana Marzoli, con la quale, però, si è ormai creata una frattura difficilmente sanabile.

L’ex hair stylist fece perdere la testa a Belén Rodriguez, e dalla loro relazione nacque la piccola Luna Marì. Ma dopo la nascita della bambina, la storia d’amore è giunta al capolinea, con la showgirl argentina che è ritornata tra le braccia di Stefano De Martino. Una storia archiviata, dunque, ma a quanto pare non per entrambi i protagonisti. Infatti, stando a quanto rivelato da un’ex vippona dell’edizione del Gf Vip in corso, Antonino nutrirebbe ancora dei sentimenti nei confronti di Belén.

Gegia, la rivelazione shock su Antonino Spinalbese

Gegia, ospite a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada De Miceli in onda su Radio Radio, ha parlato della sua esperienza all’interno della Casa, ma non solo. Infatti, ha fornito anche alcuni spunti interessanti che alimenteranno senza dubbio il gossip.

L’ex gieffina ha raccontato che Marco Bellavia ci provava con le sotto le lenzuola: “Ci ha provato in maniera simpatica. Gli altri non se lo filavano e lui rimaneva sveglio e mi faceva il piedino. Mi diceva: ‘Dai facciamo come Sandra e Raimondo con le gambe, divertiamoci’. E si muoveva e zompettava, finché un giorno gli ho detto di andare a dormire da un’altra parte”.