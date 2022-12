Francesca Cipriani è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex vippona, che ha ricevuto la proposta di matrimonio proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, è convolata nozze sabato 3 dicembre con Alessandro Rossi. Ed ora si dice pronta ad affrontare una nuova avventura in un reality show.

Il grande assente al matrimonio dell’ex pupa è stato Alfonso Signorini. Ma il conduttore del Gf Vip prima, e la stessa Cipriani poi, hanno rivelato il motivo dell’assenza di quello che doveva essere uno dei testimoni di nozze.

Francesca Cipriani, addio alla chirurgia estetica

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, i novelli sposi hanno raccontato le emozioni vissute durante il giorno più importante della loro vita. Francesca ha anche svelato di aver detto definitivamente addio alla chirurgia estetica: “La prossima volta che entrò in sala operatoria sarà per partorire. Basta chirurgia estetica. Con la chirurgia compensavo la mia carenza affettiva, ma ora sono felice. Quando si sta bene queste cose non le cerchi più”.

Francesca Cipriani: "Potremmo accettare di fare Pechino Express"

Francesca e Alessandro, inoltre, intervistati dal settimanale Chi, hanno raccontato che Rossi ha ricevuto una proposta allettante nel corso della passata stagione televisiva, quando Ilary Blasi voleva renderlo uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. “Ale senza di me non va da nessuna parte! Insieme, però, potremmo accettare di fare Pechino Express, se loro ci vogliono”, ha raccontato la Cipriani.

I due, dunque, si sono resi disponibili ad entrare nel cast de reality condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Ma, almeno per questa edizione, non se ne farà nulla, visto che i nomi dei nuovi concorrenti sono già stati svelati.