Momenti di terrore nella Casa del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli ha rischiato di farsi davvero del male, ed è stata suo malgrado vittima di un incidente domestico.

L’episodio è avvenuto quando la modella venezuelana si trovava nella zona beauty in compagnia di Nikita Pelizon, intenta a sistemare le sue extension. Mentre le due vippone conversavano è accaduto qualcosa di imprevedibile: Oriana, infatti, si è ustionata con una piastra per capelli lasciata inavvertitamente sulla sedia di Nikita.

Ustione alla coscia per Oriana Marzoli

Momenti di terrore negli occhi della Marzoli dopo aver riportato una bruciatura alla coscia. Oriana si era allontanata per qualche istante, quando la Pelizon ha appoggiato la piastra sul pavimento. L’influencer triestina, poi, ha ripreso l’elettrodomestico appoggiandolo sullo sgabello. A questo particolare, però, Oriana non ha fatto caso, e si è seduta proprio dove era appoggiata la piastra per capelli. Nikita non ha fatto in tempo a fermarla, e la venezuelana si è ustionata la coscia: “Aiuto, vado in fiamme”.

In seguito, la Marzoli si è recata nel Confessionale dove è rimasta per circa venti minuti, e i telespettatori hanno notato una benda sulla coscia che copriva l’ustione.