Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi non si nascondono più. Se fino a qualche giorno la sorella di Clizia mostrava dei dubbi sui reali sentimenti per il coinquilino, pare che adesso, invece, abbia deciso di viversi il rapporto senza troppe remore.

Due giorni fa, gli Incorvassi, così come i fan hanno soprannominato la nascente coppia, si sono lasciati andare a delle tenere effusioni sotto le coperte. Ieri, invece, durante la puntata del Grande Fratello Vip, i due gieffini si sono scambiati un altro bacio a stampo. Nella notte, Micol e Edoardo si sono appartati e hanno fatto in modo che le telecamere non li riprendesse, ma l’audio non sembra lasciare dubbi. I fan hanno reso il video virale su Twitter, e ora chiedono ai due vipponi di uscire allo scoperto.

“Sono stato bene ieri sera, i momenti migliori li passo quando sto con te a ridere e a sparare ca**ate tutta la notte”, ha confidato Tavassi alla Incorvaia. “Lascia quel bicchiere”, ha replicato lei in maniera ironica.

I fan della sorella di Clizia hanno anche beccato un commento del papà di lei, che su Instagram avrebbe mostrato segni di gradimento e approvazione nei confronti del fratello di Guendalina. Tra i commenti di un video condiviso da una fanpage di Micol, è spuntato quello del papà: “Tutti belli, ma manca un certo Tavassi”, ha scritto, corredando il testo con un cuore. Nel video, Micol compare insieme ad Antonino, Luca e Daniele: mancherebbe, in effetti, Edoardo Tavassi, con il quale sembra essere pronta ad iniziare una nuova storia d'amore.