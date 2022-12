Mediaset: da concorrente del Grande Fratello Vip ad Amici di De Filippi.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 11 dicembre, nella Casa del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti si sono ritrovati a chiacchierare in giardino, ed è stato in questo frangente che Antonino Spinalbese ha chiesto a Edoardo Tavassi di raccontargli di più della sua vita e sulla sua carriera. Tra i tanti aneddoti e racconti, il fratello di Guendalina ha confessato di avere già tentato la strada dello spettacolo in passato presentandosi ai provini di Amici di Maria De Filippi.

Edoardo Tavassi, provino ad Amici di Maria De Filippi

Rispondendo alle domande di Antonino Spinalbese sulla sua vita, Edoardo ha parlato della sua esperienza di animatore nei villaggi turistici, in particolare di quando ha lavorato in Egitto e in Grecia. Poi, a sorpresa, ha rivelato che un anno, su consiglio di sua madre, si presentò ai provini di Amici di Maria De Filippi. Non è chiaro però in quale disciplina, visto che nel sentire la parola “Amici”, gli autori hanno censurato. Tuttavia i telespettatori sono riusciti a capire che l’anno in questione era il 2008, ovvero l’edizione in cui a trionfare su Marco Carta. Quell’anno, oltre alla categoria cantanti e a quella ballerini, c’era ancora la categoria recitazione. Forse fu proprio per quella che si presentò Edoardo Tavassi? Sembrerebbe proprio di sì.

La liaison tra Edoardo e Micol

Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip, nella liaison tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi c’è stato un risvolto interessante. I due si sarebbero finalmente scambiati un bacio. Entrambi hanno fatto in modo che le telecamere non li riprendessero, l’audio però li ha incastrati. I fan su Twitter hanno reso virale il video e ora chiedono ai loro concorrenti preferiti di uscire allo scoperto. Un bacio a stampo, senza nascondersi, in verità c’era già stato: dopo la puntata di sabato 10 dicembre, Tavassi si era avvicinato alla sua inquilina per stamparle un bacio sulle labbra. "Sono stato bene ieri sera, i momenti migliori li passo quando sto la dentro a ridere, sparare caz*ate tutta la notte con te" le ha detto intimidito. "Lascia quel bicchiere", la replica di lei scherzando.