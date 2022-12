Mare Fuori 3: Ciro Ricci non è morto. Giacomo Giorgio torna nel cast.

E' in arrivo la terza stagione di Mare Fuori. In questi ultimi due anni la fiction si è aggiudicata il favore del pubblico per le vicende dei giovani ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Nisida. Un successo non solo sulla Rai, ma anche su Netflix, che ha deciso di inserirla tra le sue proposte.

In attesa della messa in onda della nuova stagione arrivano le prime anticipazioni. Sembra proprio che si risolverà la storia d’amore tra Filippo e Naditza, pronti a scappare insieme oltre le mura del carcere. Ma gli ultimi aggiornamenti rivelano che ci sarà un grande colpo di scena.

Giacomo Giorgio torna nel cast di Mare Fuori

A far discutere sarà, poi, la presenza di Giacomo Giorgio nel cast, l’attore di Sopravvissuti è infatti interprete di Ciro Ricci, morto nella prima stagione. Ma qualcosa potrebbe cambiare da un momento all’altro. La sorella Rosa è pronta a fare il suo ingresso in carcere e a rivoluzionare l’equilibrio creatosi all’interno del penitenziario. L'attrice Maria Esposito sarà Rosa Ricci, la sorella minore di Ciro, ucciso da Carmine e Filippo in seguito ad uno scontro sul finale della prima stagione. Il suo ingresso farà sorgere un dubbio sulla veridicità della morte di Ciro. Giacomo Giorgio sarà presente anche in questa stagione, ma ci sarà da capire se attraverso i classici flashback oppure se la sua morte sarà rinnegata. In molti si aspettano il suo ritorno sulle scene: un personaggio del genere non meritava di morire così secondo alcuni fan.

Intanto Rosa Ricci avrà un ruolo fondamentale per le dinamiche fuori e dentro le celle. Maria Esposito ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia che potrebbe accadere l’impossibile: “Equilibrio o follia?”, è questo il dilemma che annuncia l’attrice, ma che fa ben sperare i telespettatori.

La terza stagione di Mare Fuori sbarcherà su Rai Due il 15 febbraio 2023, ed in seguito sarà disponibile anche sulla piattaforma Netflix.