Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si apprestano a diventare genitori per la seconda volta. L’annuncio della coppia nata a Uomini e Donne è arrivato pochi minuti fa, proprio nel giorno della Festa della Mamma.

Attraverso un post condiviso sui propri profili social, Claudia e Lorenzo hanno anche svelato il sesso del bebè: “Sta arrivando Lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arrivera` a portare scompiglio, risate nuove, notti piu` corte, ma anche un amore che non si puo` spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia”.