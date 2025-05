“Certi amori non finiscono, vanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava nel 1991 Antonello Venditti nel suo iconico brano Amici mai. Una citazione che potrebbe addirsi a due storici ex volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri: alcuni indizi social, infatti, lasciano spazio all’ipotesi di un clamoroso ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti del Trono Over.

“L’ex dama, poi diventata tronista, ha attirato l’attenzione dei fan con una serie di mosse social che sembrano indicare un ‘ritorno di fiamma’ con il suo ex - si legge su LolloMagazine -. Like a contenuti che li ritraggono insieme e interazioni sospette hanno riacceso le speranze di chi non ha mai smesso di credere nella loro complicata, ma appassionata, storia d’amore”.

Il percorso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne è stato uno dei più intensi e seguiti nella storia del dating show di Maria De Filippi. Tra liti infuocate, momenti di grande tenerezza e una proposta di matrimonio andata in fumo, la loro relazione ha tenuto per diversi anni il pubblico con il fiato sospeso.

Nel 2023, sembrava che l’ex dama avesse definitivamente chiuso il capitolo Guarnieri, accettando di salire sul trono e iniziando una conoscenza con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza, attuale compagno di Roberto Di Padua. Tuttavia, nessuna delle due frequentazioni ha portato a un lieto fine, spingendo Ida a lasciare il trono senza una scelta.

Nel frattempo, l’ex cavaliere aveva iniziato una frequentazione con una certa Gabriella, una relazione che ha preferito tenere lontana dai riflettori. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, anche questa storia sarebbe giunta ai titoli di coda, riaprendo così alla possibilità di un riavvicinamento con Ida.

“I like della Platano a post che la ritraggono insieme a Riccardo non sono passati inosservati agli occhi più attenti - si legge ancora su LolloMagazine -. Sui social, numerosi utenti hanno commentato con entusiasmo, ipotizzando un ritorno della coppia che per anni ha fatto sognare i telespettatori. C’è chi parla di ‘segnali evidenti’ e chi si dice certo che i due non abbiano mai realmente smesso di amarsi”.