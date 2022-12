Chiara Ferragni ha venduto la sua villa di Los Angeles. Lo scorso giugno, l’influencer e imprenditrice digitale aveva annunciato su Instagram di aver messo l’immobile sul mercato. La cifra richiesta? Circa tre milioni di dollari (2.699,000 per l’esattezza).

Chiara acquisto la sua casa a LA nel 2017, per godere di uno spazio proprio anche oltreoceano. La villa è stata spesso destinazione e punto di partenza per molti viaggi statunitensi della moglie di Fedez, ed ha anche visto muovere i primissimi passi di Leone, primogenito dell’influencer e del giudice di X Factor, nato nel 2018 proprio nella città californiana.

Chiara Ferragni, la villa di North Spalding Avenue

La casa era stata costruita nel 1918, ed è situata in una strada alberata nella storica Spaulding Square. Quattro camere da letto, tre bagni, pavimenti in legno di quercia, cucina nuova e moderna, frigorifero per vini, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per le finestre. Ma non solo. La camera patronale comprende un ampio bagno con vasca, carta da parati personalizzata, piastrelle in marmo, infissi moderni di fascia alta, una grande cabina armadio e bellissime porte francesi che conducono agli spazi esterni. Un lungo vialetto recintato con spazio per più auto, e la possibilità di utilizzare lo spazio del garage separato come un’altra grande stanza. Insomma, Chiara non ha lasciato nulla al caso nella ristrutturazione della sua dimora californiana situata al 1414 di North Spalding Avenue, che dista solo sei minuti d’auto da Hollywood.

(foto account Instagram Tenny Vusdeat)

Il broker italiano che ha venduto la villa di LA di Chiara Ferragni

A vendere la casa di Chiara Ferragni è stato un broker veronese, Stefano Zoccatelli, che vive negli Stati Uniti da circa nove anni. La villa è stata venduta per 2 milioni e 180 mila euro: “Un anno fa ero stato selezionato dalla casa di produzione per interpretare il suo agente nel venderle la casa durante uno show – ha raccontato Zoccatelli a Brescia Oggi -. Alla fine, il reality a Los Angeles non è andato in porto, ma nella realtà ho trovato la coppia interessata alla sua villa. Chiara non ci andava da tempo, tanto che si era quasi scordata del capitale di borse Chanel e Gucci che aveva ‘abbandonato’ in una vicina depandance”.

Secondo il portale elledecor.com, la decisione di vendere la casa di LA è stata assunta per reinvestire i soldi incassati in una casa vacanze vicina a Milano, dove tutt’ora la Ferragni vive insieme al marito e ai figli in un lussuoso attico nel quartiere City Life. L’occhio dell’imprenditrice digitale potrebbe ricadere su uno dei tanti strepitosi manieri affacciati sul Lago di Como, zona dove i Ferragnez si recano molto spesso per trascorrere qualche giorno di vacanza.