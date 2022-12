“Fuori i secondi”, annuncia lo speaker di un incontro di boxe per richiamare ai rispettivi angoli gli allenatori e dare inizio ad un round di pugilato. E’ più o meno quello che è successo ieri al termine della puntata del Grande Fratello Vip.

Lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti

I due “pugili” in questione sono Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti, tra i quali è esplosa una violentissima lita in cucina. L’ex tronista di Uomini e Donne si è infuriato quando ha scoperto che la conduttrice l’ha nominato, e il livello di tensione si è immediatamente innalzato. Lei gli ha urlato di averle rotto i co****ni, e lui, con l’obiettivo di riprendere la parola, le ha urlato in faccia: “Ora parlo sopra come fai tu. Con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh!”.

Alberto De Pisis difende Patrizia

Ovviamente, oltre alle urla, sono partiti i consueti “vaffa”, e Alberto De Pisis, che ha assistito alla lite, ha subito preso le parti di Patrizia. Ecco le sue parole riportate da biccy.it: “Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa!”, ha urlato il vippone rivolgendosi a Dal Moro. Hai urlato in faccia a una signora di 60 anni, potrebbe essere tua mamma”. Questo è un atteggiamento orrendo! Tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora. Questa è proprio una cosa che mi infastidisce. Ti giuro, mi è venuta la tachicardia, è proprio un atteggiamento che odio”.

Daniele, però, non ha indietreggiato di un millimetro e ha iniziato a scagliarsi contro De Pisis: “Sei un grande pagliaccio! Dovresti solo stare zitto tu! Questo è un atteggiamento televisivo, lo pensano tutti qua dentro. Sei falso e ipocrita, la persona più falsa che c’è qua dentro”.

Patrizia e Daniele si sono rinfacciati a vicenda quando successo nella puntata della scorsa settimana, quando Dal Moro ha provato a parlare con la Rossetti, ma lei lo ha fermato perché già incavolata per altre questioni. “Ti avevo detto che non era il momento, stavo male io! Basta parlare solo di te! Tu sei tutto un ‘io, io, io, io’, basta! Io in quel momento stavo così male che non mi andava di parlare con nessuno. In quel momento non mi andava di sentire né te né chiunque altro”.

Poi è arrivata la replica di Daniele: “La cosa che mi ha dato fastidio è che io ho cercato nelle settimane scorse di darti una mano e sono passato per quello che prende parolacce da te. Fatti un esame di coscienza prima di pensare a me”.