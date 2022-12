Dopo i numerosissimi rumors circa le fiction Rai e i programmi di intrattenimento che sarebbero stati confermati o meno nel palinsesto della nuova stagione televisiva, sono finalmente emerse le date relative alla messa in onda.

A partire dall’8 gennaio sbarcherà sul piccolo schermo Le indagini di Lolita Bosco, mentre il 9, 10, 16 e 17 toccherà a Il Nostro Generale (fiction sul Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa). Dal 12 gennaio appuntamento con Francesca Chillemi e l’intero cast della settima stagione di Che Dio ci aiuti, mentre il 13, 20 e 21 febbraio spazio a Fiori sopra l’inferno. Da lunedì 27 febbraio andrà in onda Il Commissario Ricciardi, mentre dal 28 toccherà a Sei Sorelle.

Per quanto riguarda i programmi di intrattenimento, sempre su Rai 1 andranno in onda The Voice Senior (a partire dal 13 gennaio) e The Voice Kids (4 e 11 marzo). Il 18 marzo arriva una nuova edizione de Il Cantante Mascherato, mentre dal 10 al 31 marzo spazio a Benedetta Primavera.

Su Rai 2, a partire dal 10 gennaio, c’è il ritorno di Alessia Marcuzzi con Boomerissima, mentre dal 13 febbraio toccherà a Stasera tutto è possibile. Ufficializzate anche le date di debutto de La Porta Rosssa 3 (11 gennaio) e Rocco Schiavone (29 marzo), mentre la terza stagione di Mare Fuori andrà in onda a partire dal 15 febbraio.