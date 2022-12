La nuova stagione di Uomini e Donne è partita decisamente con il botto. La storia di due delle protagoniste ha catturato l’attenzione del pubblico, facendo ottenere al dating show di Maria De Filippi ottimi risultati in termini di share.

La conduttrice, secondo i beninformati, contava proprio sulle due dame in questione per cavalcare l’onda degli ascolti in costante crescita, ma ha dovuto fare inevitabilmente i conti con la realtà. Ida Platano e Federica Aversano, infatti, hanno abbandonato il programma.

Gli adii di Ida Platano e Federica Aversano

La grande protagonista del trono over è stata senza dubbio la dama bresciana, il cui rapporto con Riccardo Guarnieri era ancora in bilico. Sappiamo tutti com’è andata a finire: Ida ha lasciato il dating show con Alessandro Vicinanza per vivere la storia d’amore con il cavaliere campano lontano dalle telecamere. A questo si aggiunge anche l’addio di Federica Aversano, protagonista del trono classico, la quale, nel flop generale dei tronisti di questa edizione, era l’unica ad attirare l’interesse del pubblico, visto anche il suo passato con Matteo Ranieri. Tuttavia, la bella partenopea, non ha concesso una chance a nessuno dei suoi corteggiatori, e ha lasciato il trono ben prima di quanto ci si potesse aspettare.

Maria De Filippi "tradita" dalla due dame

Gli adii di Ida e Federica, seppur per ragioni diverse, avrebbero fatto infuriare e non poco Maria De Filippi. Stando a quando riportato dal settimanale Mio, infatti, la conduttrice si sarebbe sentita in qualche modo “tradita” dalle due ex protagoniste di Uomini e Donne, e avrebbe provato a correre ai ripari, anche se con scarso successo. Difatti, basta dare un’occhiata agli ascolti del programma per comprendere in maniera inequivocabile che con gli adii di Ida Platano e Federica Aversano gli ascolti sono colati a picco.