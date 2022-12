Serata complicata per Antonella Fiordelisi durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 5 dicembre. L’influencer campana ha scoperto in diretta la frase pronunciata da Micol Incorvaia nei suoi confronti durante la settimana, e non ha reagito nel migliore dei modi.

“Mentalmente limitata”, ha detto la sorella di Clizia confidandosi con Giaele De Donà. Quando la Fiordelisi ha visto la clip ha reagito malissimo, scoppiando in lacrime. Micol ha provato a fare chiarezza: “Mi riferivo alla ristrettezza di vedute, limitatezza in quel senso. Abbiamo un modo diverso di scherzare”. Ma Antonella ha replicato furiosa: “Sono felice di essere come sono perché sono vera e sincera, non falsa come te. Mi stavo iniziando a fidare di te, meglio così…”.

Antonella Fiordelisi attacca Giulia Salemi

Giulia Salemi è intervenuta sulla vicenda leggendo un tweet di un utente che criticava la Fiordelisi. L’intervento dell’opinionista social non è andato giù alla compagna di Edoardo Donnamaria, che durante il Confessionale è ritornata sull’argomento, accusando l’influencer italo-iraniana di leggere tweet che vanno sempre contro di lei. “Giulia non legge mai tweet carini nei miei confronti, ha detto che ne avrebbe letto uno carino e uno no, ma a me sembrano entrambi poco carini. Da una donna sensibile come te non me l’aspetto”.

La replica dell'opinionista social

A quel punto è intervenuta Giulia per chiarire la sua posizione: “Io mi limito a fare il mio lavoro ed a riportare quello che la maggioranza del web scrive. E soprattutto non decido solo io, sono in concomitanza con gli autori, questo è un lavoro fatto con altre quattro mani. Ma soprattutto quando leggo i tweet vuol dire che in quel momento specifico la maggioranza era con Micol e non con te. Ma questo non significa essere contro di te, anzi erano pure moderati". La vippona ha poi concluso: “Semplicemente da una persona solidale come te non me lo aspettavo, fine”.

Alla fine è intervenuto Alfonso Signorini che ha preso le difese dalla Salemi: "Giulia dimostra sempre grande imparzialità".