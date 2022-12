Edoardo Tavassi, a poche ore dall’inizio della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 5 dicembre, è uscito definitivamente allo scoperto su Micol Incorvaia. Tra i due vipponi sembrava essere scoccata la scintilla, ma alla fine la storia non è mai davvero decollata, nonostante gli Incorvassi trascorrano tantissimo tempo insieme.

Il fratello di Guendalina ha raccontato ad Antonino Spinalbese che Micol gli avrebbe confessato di avere un interesse, ma sembra che abbia detto che lei dentro la Casa non bacerà nessuno. Edoardo, allora ha deciso di gettare la spugna, perché stanco di “elemosinare” le sue attenzioni.

Edoardo Tavassi, lo sfogo: "Micol? Non voglio elemosinare"

“Tra noi c’è l’inizio di una chimica anche fisica. Io non mi devo svegliare. Se sono sicuro di piacerle? Lei mi ha detto che le piaccio, me l’ha confessato. Lei però non vuole esporsi troppo e farsi fraintendere. L’attesa che aumenta il desiderio? Guarda che è come se metti una bella carbonara ad uno che non mangia da 15 giorni. Capisco però il suo punto di vista. Sì, abbiamo iniziato a flirtare da poco, però lei ha escluso tante cose categoricamente. Cioè lei dice di no qui dentro. Escludi una volta, due, tre e allora poi basta. Anche a me ha detto che qui dentro non bacerà mai nessuno. Quella per me è una prova. A me è capitato di avere feeling e poi baciare e provare tutto o nulla. Quindi il bacio per me è uno step. Aspettare sarà bello, ma il bacio è importante. Non mi piace la cosa che devo insistere, non è fondamentale. Io però basta, non ci provo, non farò più nulla per lei, mica voglio elemosinare”.