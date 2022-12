Continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip la liaison tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La fiamma che alimentato la passione tra i due vipponi sembra essersi definitivamente spenta, ma nonostante ciò il loro rapporto continua ad essere argomento di discussione tra gli altri coinquilini.

E’ il caso di Edoardo Donnamaria, che a dirla tutta non ha mai nutrito una gran simpatica nei confronti dell’ex di Belén Rodriguez. Il volto di Forum sembra avere un’idea piuttosto chiara sulla vicenda.

Edoardo senza freni su Antonino: "Oriana? L'ha tr****ta e l'ha mollata"

“Quello che lui ha fatto con Oriana penso che sia palese a tutti. La classica cosa che abbiamo fatto tutti decine di volte. Ha visto una bella che gli piaceva tanto fisicamente, se l’è tr****ta e poi l’ha mollata. Le ha fatto credere che anche lui provava qualcosa e non era vero nulla. Questo per riuscire nello scopo di portarla a quel punto. Lei, però, aveva davvero un interesse, e lui come l’ha smollata? Con la scusa che lei non è abbastanza profonda e non ha reagito come voleva alle frasi sulla figlia. Io questa cosa l’ho fatta da ragazzino e credo anche molti altri uomini. Poi a 23 anni le cose sono cambiate. Quando sono stato male per amore per una cosa simile non l’ho più fatto. Se vedevo che una ragazza era coinvolta e io non ricambiavo, nemmeno ci provavo a concludere”.

Antonella Fiordelisi difende Spinalbese. La reazione di Donnamaria

Di parere diverso la fidanzata di Edoardo, Antonella Fiordelisi, secondo la quale l’ex hair stylist si sarebbe comportato in maniera adeguata. L'infliencer campana sostiene che Spinalbese avrebbe potuto cavalcare l’onda della storia d’amore nella Casa per assicurarsi clip in puntata, e invece ha deciso di troncare dopo essersi reso conto che Oriana non fa per lui.

Manco a dirlo, Donnamaria non ha preso affatto bene la difesa di Antonella nei confronti di Antonino, ed è sbottato: “Per me è un comportamento di m***a, uno che ti tr**ba e poi il giorno dopo ti dà un calcio nel c**o è orrendo”