Sembrava che dopo la cena romantica in occasione del primo mesiversario organizzata da Antonella, tra i Donnalisi fosse tornato il sereno. E invece, la storia d’amore tra l’influencer campana ed Edoardo Donnamaria ha subìto un’ulteriore battuta d’arresto.

I due vipponi sono stati protagonisti dell’ennesima discussione a causa della gelosia reciproca. Antonella ha rinfacciato al suo compagno di parlare troppo con la sua ex, Micol Incorvaia, mentre il volto di Forum ha fatto notare alla Fiordelisi l’eccessiva vicinanza ad Antonino Spinalbese.

Questa notte, Edoardo si è sfogato con Nikita Pelizon e Luca Onestini. Ecco le sue parole riportare da The Pipol Tv.

Edoardo Donnamaria, il duro sfogo contro Antonella Fiordelisi

“Vi giuro che se potessi tornare a casa me ne andrei adesso. Mamma mia me ne vorrei andare adesso. P**ca pu**ana prendo ed esco dalla porta! Non sto bene qua dentro. Cosa non mi fa stare bene? Queste cose con lei, le sue cavolate. Sempre le stesse cose, le stesse dinamiche. Sono pieno po**a tr**a. M’ha rotto il c***o. Mi manca proprio l’aria non so come dirti. Se fossimo fuori, alla decima volta che mi rompi il ca**o io prendo e non mi vedi per due giorni. Io la vedo qui che parla dei cavoli miei con altri e vado su tutte le furie. Fa delle cose che non sopporto. Fuori di qui io le avrei già detto ‘senti bella se vedemo tra qualche giorno’. Qui, invece, mi tocca stare dentro e non posso fare nulla. O prendo a capocciate il muro o mi sfogo a parlare. A lei piace che io rosico capite? Alza l’asticella e io non ce la faccio. Io invece mi aspetto che una persona che mi vuole bene non faccia una cosa che mi infastidisce. Preferirei che non parlasse con tutti delle nostre cose private”.

Parole durissime quelle pronunciate da Edoardo Donnamaria, la cui misura sembra essere colma.