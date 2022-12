Dopo giorni complicati, in cui la tensione poteva tagliarsi con il coltello, è tornato nuovamente il sereno tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ieri, in occasione del primo mesiversario della coppia nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, l’influencer salernitana ha deciso di fare una sorpresa al suo fidanzato.

Grazie alla complicità di alcuni coinquilini, Antonella ha allestito un tavolino in zona piscina, circondato da palloncini rossi e petali di rose. Per la cena romantica ai fornelli c’era uno chef d’eccezione, Luca Salatino. Donnamaria si è emozionato quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha consigliato ai Donnalisi di vivere la loro relazione senza troppe paranoie.

Antonella Fiordelisi, la sorpresa romantica per Edoardo

“Non sono brava con i fatti, ma solo con le parole. Questa volta non parlerò molto, ma voglio godermi questa cena con te”, ha detto la Fiordelisi prima di condurre Edoardo nell’area che è stata allestita apposta per loro. Il volto di Forum è stato colto di sorpresa, e dopo essersi seduto ha deciso di rialzarsi per baciare Antonella. “Cosa vuoi che ti dica, mi sto sentendo male”, ha commentato Donnamaria. Poi è arrivato chef Salatino, che dopo una breve descrizione della portata preparata per l’occasione, ha spesso parole bellissime per la coppia.

La dedica di Luca Salatino ai Donnalisi

“Nella vita parecchie volte ci facciamo prendere da paure e paranoie, quelle ci fregano su tante cose. Vi voglio dire che nella vita non si può prevedere niente, quello che dovete fare è godervi quello che state vivendo. È una cosa che non si vivrà più, le paure non portano a niente. Levate ste paure e vivetevela più spensieratamente possibile. Non vi fate prendere dalle paure, vivetevi e basta”.

Le parole di Luca hanno colto nel segno: la coppia si è emozionata, con Edoardo Donnamaria che non è riuscito a trattenere le lacrime.