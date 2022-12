Charlie Gnocchi ci ricasca. Lo speaker radiofonico, infatti, si è lasciato andare (di nuovo) ad esternazioni “pesanti” nei confronti di Oriana Marzoli, sua coinquilina nella Casa del Grande Fratello Vip.

A quanto pare, la modella venezuelana suscita in Charlie emozioni “particolari”, e non è la prima volta che quest’ultimo si rende protagonista di frasi compromettenti che hanno fatto indignare il web. Alcuni giorni fa, chiacchierando con Antonino Spinalbese, aveva esternato in maniera piuttosto colorita quelli che secondo lui sarebbero i presunti desideri della Marzoli nella Casa. Un atteggiamento che non è passato inosservati ai telespettatori del reality, tanto che Alfonso Signorini ha dovuto richiamarlo durante la puntata del 28 novembre.

"Oriana mi ha ritrovare la virilità"

Ma a quanto pare Gnocchi non ha imparato la lezione. “Lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la virilità. Mi diventa duro. Sotto il letto le telecamere ci sono?”. Il vippone, raccontando poi i suoi problemi di virilità, si è reso protagonista di un ulteriore scivolone: “Magari Oriana mi da una mano. Forse è quella giusta che potrebbe riuscire a farmelo diventare duro per un po’”.

L'indignazione del web

Frasi e atteggiamenti piuttosto discutibili, che potrebbero essere nuovamente materia di discussione nella nuova puntata del GF Vip del prossimo lunedì. Nel frattempo, sui social è già arrivata la condanna nei confronti dello speaker radiofonico: “Quando deciderete di prendere seri provvedimenti contro questi individuo che sta dando forti segnali di depravazione?”. “Charlie non contento delle cessate dette l’altro giorno, continua dicendo che Oriana potrebbe dargli una mano a fargli alzare la bandiera”.