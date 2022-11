Nikita Pelizon si sta godendo a pieno la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex tentatrice di Temptation Island non ha nascosto di nutrire un certo interesse nei confronti di Luca Onestini, e l’intesa con l’ex tronista di Uomini e Donne cresce con il passare dei giorni. Ma cosa accade all’esterno del bunker di Cinecitta?

Nikita Pelizon, il suo ex le dedica una poesia su Twitter

Il suo ex, Valerio Tremiterra, ha pubblicato su Twitter una disperata dedica d’amore per la vippona. “Ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei

guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. Manchi, mio angelo”.

La sorella di Nikita: "Lasciala in pace"

A rispondere ai “versi” di Tremiterra, ci ha pensato la sorella di Nikita, la quale, senza troppi giri di parole, è stata piuttosto categorica sul fatto che tra la Pelizon e Valerio non avverrà mai un riavvicinamento. “Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia”.