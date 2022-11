Puntata del Grande Fratello Vip decisamente movimentata, ricca di polemiche e colpi di scena quella andata in onda nella serata di ieri, lunedì 28 novembre.

Protagonisti assoluti Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, finiti inevitabilmente sotto i riflettori per la loro bollente liaison, che sembra, però, già giunta al capolinea. Sonia Bruganelli ha fortemente criticato la modella venezuelana, a differenza di quanto fatto, invece, da Giulia Salemi, che ha bacchettato l’ex di Belen Rodriguez.

Antonino contro Giulia Salemi: "E' una moralista"

Spinalbese si è parecchio risentito per l’attacco che gli è stato rivolto da parte dell’influencer italo-iraniana, e al termine della puntata, nel corso della notte, si è lasciato andare ad un durissimo sfogo.

“Faccio soffrire le donne? Ma cosa sto facendo? Quando finisce questa serata? Ragazzi ma avete sentito Giulia? Ho Giulia contro stasera che… Ma io lo sapevo che sarebbe andata così, che vi avevo detto? Però lei che dice che io tratto male le donne mi sembra esagerato. Ormai mi sto abituando, ormai è un’ora che sto così. È imbarazzante, Oriana sta facendo delle cose che dai…

Sonia all’inizio ce l’aveva con me se vi ricordate. Però lei ha un intelletto alto, è intelligente e quindi sto ad ascoltare lei. Se lei dice quello, allora io sono felice. Ma soprattutto ascolto lei perché Sonia non è una moralista e non fa frasi fatte. Io qui sono vero e se sbaglio lo ammetto, ma non ho mai trattato male le donne”