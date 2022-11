Era solo questione di tempo prima che Sonia Bruganelli tirasse nuovamente fuori gli artigli, così come accaduto l’anno scorso con Adriana Volpe.

Questa volta a finire nel mirino della moglie di Paolo Bonolis è stata Giulia Salemi, l’influencer italo-iraniana che in questa edizione del Grande Fratello Vip si occupa di commentare in diretta quello che accade sui social. Ma facciamo un passo indietro. Nel corso della puntata di lunedì 21 novembre, Alfonso Signorini aveva chiesto alla Salemi per quale motivo stesse sempre con le gambe accavallate, e l’influencer ha risposto che vuole evitare incidenti hot. A quel punto è intervenuta la Bruganelli, che ha invitato Giulia a “vestirsi di più”.

Scintille tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

Ieri sera c’è stato il secondo round. La compagna di Pierpaolo Pretelli ha fatto il suo ingresso in studio indossando una tuta ed un paio di scarpe da ginnastica, un outfit completamente diverso rispetto a quelli glamour sfoggiati fino a questo momento. “Saluto la nostra Giulia, hai un look davvero sbarazzino stasera”, ha commentato Signorini. “Ho raccolto il consiglio di Sonia, mi sono messa in tuta. Ho realizzato il sogno di una vita: prima serata in tuta non si era mai visto”, ha commentato la Salemi. Sonia a quel punto ne ha approfittato per lanciarle una frecciatina: “In tuta sicuramente più comoda. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata e infatti non riesco a muovermi. Ho esercitato un po’ di sano nonnismo. Mi sembra giusto, lei è nuova. L’abbiamo vista, è bellissima. Però continuerei a puntare ancora un po’ sul fisico”. Ma l’influencer di origini persiane non si è scomposta, e rivolgendosi ad Alfonso gli ha chiesto: “Mi hai chiamata per il fisico?”. “No, per l’intelligenza”, ha risposto il conduttore. “Nel mio caso, mi hai chiamata per l’intelligenza”, ha replicato ancora la Bruganelli. Uno scontro velato, che però è proseguito nel corso della puntata.

Sonia al veleno sulla Salemi: "Ripeti quello che la gente dice sui social"

A sollevare il polverone in studio le opinioni differenti sulla controversa liaison tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli. Giulia si è schiarata dalla parte della modella venezuelana: “Chi ha dimostrato di fare una brutta figura è lui e non tu stasera - ha commentato l'influencer - quindi forza, perché sei una regina da reality e tira fuori le unghie e gli artigli”.

Parole che non sono state affatto gradite da Sonia: “Così non ci sto ragazzi. Scusami Giulia però con il tablet in mano a ripetere quello che la gente sui social vuole che tu dica, non mi sta bene. Io non sono una maschilista, però Oriana è entrata nel letto di Antonino e dopo che lui le aveva fatto capire che non era convinto, lei lo ha fatto tornare e si è stupita, perdonatemi, io tutta questa serietà non la vedo”. “Sì, ma è colpa di entrambi - ha replicato la Salemi - lui si è lavato le mani stasera, quello che dico, lo dico perché lo penso”.