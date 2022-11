Sonia Bruganelli si conferma protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis, alla quale Alfonso Signorini ha fatto una corte serrata con l’obiettivo di riportarla sulla poltrona di opinionista anche in questa settima edizione, non ha peli sulla lingua, e dice sempre ciò che pensa senza troppi filtri. Del resto, è proprio per tale ragione che è così amata dal pubblico del reality show su Canale 5. Inoltre, il rapporto con la sua nuova “collega”, Orietta Berti, almeno fino ad ora, sembra decisamente idilliaco, a differenza di quanto accadeva l’anno scorso con Adriana Volpe, con la quale ha discusso, anche animatamente, in più di un’occasione.

Sonia Bruganelli salta due puntate del GF Vip

Anche quest’anno, com’era già accaduto nel 2021, Sonia Bruganelli salterà due puntate del GF Vip, quelle che andranno in onda nel periodo delle festività natalizie. A svelarlo il portale gossip.it L’accordo stipulato con Endemol le consente di partire per andare in vacanza con la famiglia. Ma a differenza di quanto accaduto in passato, quando Sonia, marito e figli hanno raggiunto Dubai, questa volta la meta scelta è stata gli Stati Uniti, dove dovrebbe trascorrere sia il Natale che il Capodanno.

Stando alle indiscrezioni, nonostante l’assenza dell’opinionista, la Bruganelli dovrebbe essere regolarmente remunerata. Sonia, categorica per ciò che riguarda le vacanze natalizie, avrebbe fatto mettere nero su bianco questa sorta di “clausola” prima di firmare con Endemol.

Sonia e Paolo Bonolis avrebbero deciso da tempo di recarsi negli States, perché a causa della pandemia, il conduttore non ha avuto la possibilità di trascorrere le feste di Natale in compagnia dei figli più grandi, Stefano e Martina, avuti dall’ex moglie, che risiedono entrambi negli Stati Uniti.