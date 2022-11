Volano stracci tra Sonia Bruganelli ed Antonella Fiordelisi durante la puntata di giovedì 10 novembre del Grande Fratello Vip.

L’opinionista, dopo aver stroncato i cosiddetti Donnalisi nel corso di un suo intervento a Casa Chi, ha affrontato a muso duro l’influencer campana in merito alla sua relazione con Edoardo Donnamaria.

“Ti posso dare un consiglio? Tu ci azzittiresti tutti se nella tua quotidianità prendessi Edoardo e gli dessi un bacio. Ma non un bacio a stampo o la carezza. Dovresti dimostrare che in questo momento veramente non riesci a fare a meno di questo ragazzo. Sinceramente non vedo assolutamente questo”.

Antonella Fiordelisi ha provato a replicare: “Visto che fai l’opinionista è giusta che tu segua non solo le puntate, ma anche il daytime”.

Sonia Bruganelli fuoriosa con la Fiordelisi: "Non paragonarti a me"

A quel punto la Bruganelli non ci ha visto più ed ha asfaltato la gieffina: “Tesoro, io seguo attentamente tutto. Non devi dire a me come si fa televisione, perché lavoro a Mediaset da vent’anni. Non ti devi nemmeno avvicinare e paragonare a me. Vuoi che te lo dica in inglese? Don’t compare yourself to me. You’re not on my level!”.