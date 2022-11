Brutto scivolone per Attilio Romita nella Casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista, parlando di Oriana Marzoli, si è lasciato andare a delle affermazioni piuttosto pesanti.

"Oriana Marzoli? Buona per una bottarella!"

“Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto, una schiacciatina, una bottarella. Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”.

Le parole dell’ex storico volto del TG1 hanno sollevato un enorme polverone sui social. Insomma, tempi duri per Romita, che come se non bastasse dovrà vedersela anche con la compagnia Mimma Fusco, quest’ultima furiosa dopo il bacio di Attilio a Sofia Giaele De Donà avvenuto durante il “gioco della bottiglia”.