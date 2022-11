Esplodono i social dopo la recente rivelazione di Antonella Fiordelisi. L’influencer campana, al termine della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 novembre, ha avuto un crollo emotivo dovuto prima al confronto in diretta con il suo ex fidanzato, Gianluca Benincasa, ed in seguito per un’accesissima discussione con Micol Incorvaia, che a dire dell’ex schermitrice si comporterebbe da “furba” per via di alcuni abbracci dati ad Edoardo Donnamaria quando lei non è presente.

A mandare ulteriormente in tilt la Fiordelisi, i tweet letti da Giulia Salemi durante la puntata. Sul web in molti l’hanno attaccata per la sua liason con Donnamaria ed in generale per il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Questa notte, Antonella ha rivelato di aver avuto un flirt con Francesco Monte “che in quel periodo aveva avuto una storia con Giulia Salemi”. In seguito alle rivelazioni della Fiordelisi, i social sono letteralmente esplosi: gli utenti hanno ipotizzato che l’obiettivo della gieffina era quello di “vendicarsi” della compagna di Pierpaolo Pretelli.