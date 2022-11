Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è stato protagonista nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 novembre di un confronto con l’influencer campana.

E adesso è tornato a parlare al settimanale Chi scagliando un durissimo attacco anche ai genitori della gieffina.

Gianluca, l'ex di Antonella Fiordelisi: "I genitori l'hanno influenzata"

“Per l’ennesima volta i genitori l’hanno influenzata. Ho avuto difficoltà a essere accettato da loro, anche se sono persone buone. Ma, in questa occasione, per pulirsi la coscienza, hanno finto che non esistessi e approvato la relazione con Edoardo (Donnamaria, ndr). Alla fine lui proviene da una famiglia che ha dei titoli, il padre è avvocato, mentre la mia è una famiglia modesta. Anch’io avrei fatto come loro”.

Il primo incontro con Antonella

Benincasa ha poi raccontato del suo primo incontro con Antonella Fiordelisi, avvenuto esattamente nel 2016. “Avevo iniziato a chattare su Facebook con una ragazza che si spacciava per lei. Ero molto preso, ma non riuscivo a incontrarla. Poi, facendo alcune indagini, ho scoperto che era un fake e ho fatto chiudere il profilo. Otto mesi dopo ho incontrato la vera Antonella in un locale, a Salerno. Le ho raccontato la storia del profilo fake e le ho detto che avrei fatto di tutto per rivederla. Il giorno dopo le ho scritto su Facebook. Siamo diventati amici. Lei era fidanzata e anch’io avevo le mie storie. D’estate ci siamo incontrati in vacanza, con amici comuni, ed è nata una forte affinità. Lei si era legata a Francesco Chiofalo e non mi sono mai messo in mezzo, ma quando la loro relazione è finita, l’ho guardata negli occhi e le ho detto: ‘D’ora in poi non siamo più amici, ti corteggerò’. In quel momento la cercavano calciatori e imprenditori, la concorrenza era fortissima”.

E sull’avvicinamento di Antonella ad Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese? “Aveva tutti contro e sentiva il bisogno di un’ancora alla quale aggrapparsi. Ma, fuori dalla Casa, non le piacerebbero né Edoardo né Antonino”.