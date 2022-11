Si sono vissuti attimi di panico questa notte nella Casa del Grande Fratello Vip. Edoardo Tavassi ha deciso di organizzare uno scherzo che ha di fatto gettato giù dal letto tutti i coinquilini del bunker di Cinecittà.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, con la complicità di Patrizia Rossetti, ha fatto credere ai suoi compagni di avventura di essere stato squalificato con una comunicazione ricevuta dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini, lasciando basiti gli altri vipponi.

Le immagini mostrano Edoardo Tavassi affranto e in lacrime, circostanza insolita per lui che ha sempre un sorriso stampato sulle labbra. I coinquilini si son guardati tra di loro, chiedendosi cosa stesse accadendo. Edoardo ha spiegato di aver subito una squalifica per aver detto una frase che da regolamento non avrebbe dovuto mai pronunciare.

Anche Patrizia Rossetti, complice dello scherzo, è entrata nella parte alla perfezione dimostrandosi molto dispiaciuta. Ha provato a rassicurare il fratello di Guendalina, così come gli altri vipponi, parsi decisamente scossi della situazione.

Alla fine, Tavassi ha rivelato che si trattava di uno scherzo, che non solo è riuscito alla grande, ma ha anche conquistato i telespettatori del reality show.