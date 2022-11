Grande Fratello Vip: Luca Onestini si scaglia su Soleil Sorge. La reazione

Nella casa del Grande fratello Vip, Luca Onestini non ha usato parole eleganti per descrivere la sua ex fidanzata Soleil Sorge. La risposta della modella e influencer italo-statunitense non è tardata ad arrivare.

Edoardo Tavassi pazzo di Soleil Sorge: la reazione di Luca Onestini

Ad innescare il battibecco è stata la chiacchierata che Luca ha fatto con Edoardo Tavassi, entrambi new entry della Casa più spiata d’Italia. Al centro della chiacchierata è finita Soleil Sorge, ex fidanzata di Onestini e protagonista di una fugace apparizione nella passata edizione de L’Isola dei Famosi. Proprio nel reality condotto da Ilary Blasi, Edoardo ha avuto modo di conoscere la modella, rimanendo folgorato dalla sua bellezza. "È il mio sogno erotico”, ha ammesso Tavassi, che ha raccontato: “Quando l'ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Quando l'ho vista sono rimasto a bocca aperta, Sole a me fa impietrì”. A quel punto Luca ha esordito dicendo: "Buttati, tanto lei è stata con persone peggiori di te".

La replica di Soleil Sorge

Non tutti hanno gradito l’affermazione di Onestini, in primis Edorardo Donnamaria che ha trovato la battuta poco elegante. Quel “peggio di te” non è stato digerito neppure dalla diretta interessata, Soleil Sorge, che nel corso del GF Vip Party ha prontamente replicato all’ex: “Per me la simpatia vince su tutto. Che sono stata con gente peggio? Secondo me Luca parlava di lui. Anche perché tra le peggiori qualità di Luca ha proprio quella di volere sempre sminuire gli altri e giudicarli”.

In molti si chiedono se Soleil, da sempre apprezzata per non avere peli sulla lingua, entrerà nella Casa per dirne quattro a Luca Onestini. Fatto sta che sicuramente la questione Sorge-Onestini verrà sicuramente ripresa da Alfonso Signorini nella diretta di giovedì 10 novembre.