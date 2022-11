Dopo il confronto con il suo ex fidanzato Gianluca, Antonella Fiordelisi ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere. Non appena terminata la diretta del Grande Fratello Vip, l’ex schermitrice si è sfogata con Nikita Pelizon, per poi chiudersi in magazzino con Antonino Spinalbese.

“L’ho visto strano, molto dimagrito e si vedeva che stava male. Era molto più muscoloso e in carne, mentre adesso è magrissimi. Lui sta male e io soffro se ci penso. Non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho perso” ha detto amareggiata la Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria, mentre Antonella si sfogava con Spinalbese, si è messo ad origliare alla porta. Poco dopo, il gieffino ha raggiunto in giardino Edoardo Tavassi e Luca Salatino, ed ha iniziato a dare letteralmente di matto. Anche perché chiuso in magazzino con la sua fidanzata c’è un uomo che ad Antonella è tutt’altro che indifferente.

Edoardo Donnamaria sbrocca: "Questa volta faccio un macello!"

“Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello, vado in galera! Io posso essere comprensivo, però a tutto c’è un limite. Ma perché si sono chiusi dentro e non vanno in giardino? Sembra che stanno facendo chissà cosa. Se si mettevano qui in un angolo io mica andavo a dargli fastidio. E non è colpa di Antonino, ma impazzisco perché lei si è nascosta con lui. Perché si è dovuta mettere nel magazzino chiusa? Me rode, prima parlava con Nikita davanti a tutti. Adesso invece guarda caso è con lui e si chiude. Non mi vorrei incavolare però non mi torna”.